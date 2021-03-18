Дипломат объяснил отзыв посла РФ из США после скандального интервью Байдена

Анатолий Антонов может не вернуться в Вашингтон, допустил доцент МГИМО.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отозван в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что с ним будут проводить «консультации с целью анализа перспектив дальнейших отношений России и США». Диалог двух сверхдержав, по словам Захаровой, зашел в тупик, а новый состав Белого дома пока не торопится подбирать слова.

«Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с Послом России в Вашингтоне», — заявила представитель МИД.

Причиной возвращения Антонова на родину стали слова президента США Джозефа Байдена. В интервью телеканалу ABC News американский лидер обвинил Москву и лично президента Владимира Путина во вмешательстве в выборы 2020 года (в ходе которых победил Байден). У Вашингтона есть основания полагать, что Россия пыталась «очернить» кандидатуру демократа, и теперь главе РФ придется «заплатить за это».

На вопрос журналиста ABC News: «Вы думаете, что он [Путин] убийца?», Джо Байден ответил утвердительно:

«Ммм, да».

После таких слов «тупиком» называть отношения Москвы и Вашингтона некорректно, рассуждает руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. Речь идет, скорее, о «дне», с которого поднять дипломатические отношения будет довольно проблематично. Дипломат объяснил, что на самом деле стоит за таинственными «консультациями» из заявления Марии Захаровой.

«Все очень просто: это [отзыв посла из США] выражение огромного неудовольствия и раздражения заявлениями, которые делал и делает Джо Байден. Он, по сути, нанес Путину личное оскорбление, из-за чего в двусторонних отношениях государств разразился скандал. Этот скандал отражает всю глубину того дна, на которое скатилось наше сотрудничество. Сегодня между Россией и США нет никаких дипломатических отношений, кроме продленного договора СНВ-3. Это единственное, что нас связывает сейчас», — полагает Топорнин.

Понять, что означают «консультации» с российским послом, не так сложно. Главный вопрос в другом: вернется ли Анатолий Антонов в Соединенные Штаты вообще, посетовал доцент МГИМО. Сейчас наиболее вероятен сценарий понижения статуса дипломатических представителей. В этом случае посол покидает страну на неопределенный период, а его место занимает «временный поверенный».

Пока все идет именно к такому развитию событий. Мария Захарова обращала внимание, что Антонов будет находиться в Москве «столько, сколько нужно».

В истории России уже был прецедент после конфликта в Южной Осетии. В 2008 году глава МИД Грузии Эка Ткешелашвили объявила, что страна отзывает своего посла из Москвы, после чего дипломатические отношения между государствами были разорваны. Тогда грузинского посланника тоже позвали «на консультации», которые длятся до сих пор. В 2018 году лидер местной оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе выразила мнение, что прекращение диалога между Россией и Грузией было ошибкой.

«Как видите, ничего ужасного с того момента [2008 года] не случилось, мы с Грузией соседствуем, граждане обеих стран занимаются туризмом. Но отношения России и США – это другой уровень дипломатии. Здесь лидер ядерной державы [Байден] просто повел себя неадекватно, и мы ничего с этим сделать не можем. Его заявление безобразное, тут нечего обсуждать», — добавил Топорнин.

В заключение доцент МГИМО предположил, что теперь идею личной встречи Владимира Путина и Джо Байдена можно отложить в долгий ящик. Извиняться за свои слова глава Белого дома вряд ли будет, а без этого трудно представить, что президент России может пожать руку коллеге из-за океана. Сделать это – значит согласиться с обвинениями Байдена, считает Топорнин.