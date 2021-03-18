При столкновении грузовика и легковушки под Самарой погибли три человека

Полиция сообщила, что среди троих погибших в аварии в Самарской области есть один несовершеннолетний.

Полиция сообщила, что среди троих погибших в аварии в Самарской области есть один несовершеннолетний.

Смертельное ДТП произошло в Красноярском районе на 1062-м км автодороги М-5 "Урал". В результате случившегося погибли три человека. По предварительным данным, один из скончавшихся является несовершеннолетним ребенком. Информацию об этом обнародовали в пресс-службе ГИБДД по региону.

По имеющимся у полиции данным, авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют детали случившегося.