Милонов рассказал, почему украинцам суждено колоться бракованной вакциной

Политик объяснил, что, по его мнению, западные политики считают украинцев «людьми третьего сорта», которым можно «сплавить» смертельно опасную вакцину.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщил, что всем украинцам предстоит прививаться бракованной вакциной из-за политических игр европейского истеблишмента. Так он прокомментировал заявление украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Последний считает, что проблемы с англо-шведской вакциной против COVID-19 AstraZeneca в Европе «устроила» Россия.

«Уже и в Европе никто этим заявлениям не удивляется. Суть этих заявлений понятна: напомнить о своем существовании и о бесславной ситуации с вакцинацией на Украине», — отметил российский парламентарий.

Он добавил, что безосновательное заявление украинского министра идет в тренде развития украинского политикума.

«Ничего не меняется в современной Украине, там по-прежнему царит царство безумия», — сыронизировал собеседник «Политики сегодня».

Даже президентские и парламентские выборы, со слов политика, не помогли преодолеть ситуацию и «вернуть остатки разума» в головы украинских политиков.

«Последние надежды на то, что смена администрации порося на гуся как-то изменит положение дел — рухнули», — отметил Милонов.

Милонов отметил, что Европейский союз действует по принципу: «На тебе, Боже, что нам негоже». Таким образом, по мнению политика, представители ЕС с радостью «сплавили» бесполезную и даже смертельно опасную вакцину своему восточному соседу.

«Чопорные европейцы решили сначала привить себя, а потом уже, когда у них все будет хорошо, вспомнить о третьем мире. Они — это первый сорт, а третий сорт — это украинцы, которым достанется то, что нужно европейцам в последнюю очередь», — объяснил российский депутат.

Кроме того, продажа вакцины в любом случае может принести неплохие деньги, прокомментировал он стратегию Запада. По сути, пандемия коронавирусной инфекции на Украине стала возможностью для заработка легких денег.

«Вероятно, они пытаются "забарыжить" Киеву эту AstraZeneca, поскольку она стала никому не нужна. Олигархи, как всегда, купят ее за бесценок, продадут за тройную цену Украине. Это будет неплохой гешефт», — прикинул Милонов.

Но опасная вакцина, запрещенная уже в целом ряде европейских стран, вряд ли будет встречена обычными гражданами с восторгом.

«Сейчас Украина пытается обелить для украинцев вакцину AstraZeneca, которую компания, как вариант, может предложить поклонникам Европы», — рассуждает депутат Государственной думы.

Однако мысли о якобы "безопасности" европейской вакцины следует еще как-то донести до украинцев, отметил парламентарий.

«Наверняка сами украинцы вряд ли захотят прививаться этой стремной вакциной, но их нужно убедить, что она "хорошая", что москали поганые что-то там наболтали о ней», — объяснил заявление украинского министра Виталий Милонов.

Вакцина от новой коронавирусной инфекции англо-шведской компании AstraZeneca неоднократно подвергалась критике со стороны медицинского сообщества.

Из-за множества смертей и заражений COVID-19, простые европейцы со скепсисом относятся к продукту англо-шведской компании. Как гласит опрос социологической службы Elabe, вакцина AstraZeneca вызывает доверие лишь у 20% французов. Даже страны третьего мира не торопятся применять европейскую разработку на своих гражданах.

В 2021 году ряд европейских стран остановил применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Так, от использования вакцины уже временно отказались Швеция, Норвегия, Болгария, Италия, Франция, Австрия и ряд других стран Европы. Причиной такого решения стали случаи тромбоэмболии у привитых новой вакциной.