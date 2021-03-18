Военные инженеры ЮВО войдут в состав миротворческого подразделения

Подразделение миротворцев будет сформировано из военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), говорится в сообщении СМИ.

Подразделение миротворцев будет сформировано из военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), говорится в сообщении СМИ.

Формирование началось в Кабардино-Балкарии. В состав подразделения войдут инженерные войска 58-й общевойсковой армии ЮВО. Предполагается, что на оснащение формирования будет задействовано около 20 единиц различной техники. После этого инженеры пройдут специальную подготовку миротворческих сил, передает "Красная звезда".

"Инженеры 58-й общевойсковой армии Южного военного округа приступили к формированию миротворческого подразделения в Кабардино-Балкарии", — говорится в сообщении.

Военнослужащие будут обучаться обнаружению и обезвреживанию мин и снарядов, прокладке дорог в сложных участках местности, обеспечению населения гуманитарными грузами. Солдаты освоят навыки по восстановлению электрического, водного и теплового снабжения в зданиях.