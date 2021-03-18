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10:22   18 Марта 2021
Политика

Руководство Орловской области прокомментировало слова чиновника о зарплатах в регионе

Руководство Орловской области прокомментировало слова чиновника о зарплатах в регионе

Слова орловского чиновника о нежелании граждан работать за 15 тыс. рублей были выдернуты из общего контекста выступления, заявили в региональном правительстве.

Как стало известно, руководитель управления труда и занятости Александр Сотников во время своего доклада выразил непонимание в связи с тем, что граждане отказываются работать за 15–18 тыс. рублей.

По словам представителей правительства региона, цитата выступления орловского чиновника о зарплатах была выдернута из общего контекста доклада главы управления.

Как стало известно ранее, в Совфеде России оценили идею ввести единый оклад для молодых учителей.

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#чиновник #зарплата #орловская область

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