Автомобиль вспыхнул на набережной в центре Москвы

Пожарные тушат огонь в центре столицы. Там загорелась машина. Водитель успел покинуть автомобиль. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожарные тушат огонь в центре столицы. Там загорелась машина. Водитель успел покинуть автомобиль. В результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел На Фрунзенской набережной в районе дома №38/1.

Известно, что сначала из машины повалил дым, после чего произошло возгорание. Водитель успел выйти из авто. В настоящее время на месте ЧП работают городские службы. Движение на участке не затруднено. Оно осуществляется по полосе встречного движения.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, в машине произошло замыкание электропровода. Точную причину возгорания установят специалисты, после чего будет вынесено процессуальное решение.