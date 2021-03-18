На Байконуре идет подготовка к запуску ракеты "Союз" в обновленном дизайне

Первая ракета-носитель "Союз-2" в новом бело-синем дизайне была установлена на пусковом столе космодрома Байконур.

Первая ракета-носитель "Союз-2" в новом бело-синем дизайне была установлена на пусковом столе космодрома Байконур.

Отмечается, что пуск данной ракеты запланирован на 20 марта. Утром пройдет предварительное заседание государственной комиссии, по итогам которого будет принято решение о заправке ракеты компонентами топлива и точном времени старта. Предварительно он намечен на 09:07.

Помимо этого, 25 марта произойдет старт еще одной ракеты — в традиционном серо-оранжевом дизайне с космодрома Восточный.

Сообщается, что жители Якутии уже предупреждены о местах ожидаемого падения отработавших частей ракеты после запуска.