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10:14   18 Марта 2021
Технологии

На Байконуре идет подготовка к запуску ракеты "Союз" в обновленном дизайне

На Байконуре идет подготовка к запуску ракеты "Союз" в обновленном дизайне

Первая ракета-носитель "Союз-2" в новом бело-синем дизайне была установлена на пусковом столе космодрома Байконур.

Отмечается, что пуск данной ракеты запланирован на 20 марта. Утром пройдет предварительное заседание государственной комиссии, по итогам которого будет принято решение о заправке ракеты компонентами топлива и точном времени старта. Предварительно он намечен на 09:07.

Помимо этого, 25 марта произойдет старт еще одной ракеты — в традиционном серо-оранжевом дизайне с космодрома Восточный.

Сообщается, что жители Якутии уже предупреждены о местах ожидаемого падения отработавших частей ракеты после запуска.

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#байконур #запуск #ракета союз

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