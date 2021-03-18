Власти обяжут зарубежные IT-компании открывать представительства на территории РФ

Российские власти намерены создать к концу года систему "цифрового резидентства" для иностранных компаний и бизнеса из IT-сферы.

Российские власти намерены создать к концу года систему "цифрового резидентства" для иностранных компаний и бизнеса из IT-сферы.

Такая инициатива содержится в плане поддержки IT-отрасли. Документ находится на согласовании в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, отмечает "Коммерсант". Вероятно, иностранные IT-компании обяжут регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги.

Предположительно, такая инициатива распространится на иностранные социальные сети, доступные жителям РФ, а также различные сервисы с развлекательным контентом, отмечает телеканал "360". Такая мера необходима для обеспечения равных условий исполнения законодательства для иностранных и российских компаний. Реализация этой инициативы призвана защитить данные пользователей из РФ.