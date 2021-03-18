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9:53   18 Марта 2021
Общество

Перечислены самые популярные авианаправления у россиян в мае

Перечислены самые популярные авианаправления у россиян в мае

Жители Российской Федерации определились с городами, где планируют провести праздники в период с 1 по 10 мая.

Самым популярным местом назначения среди отечественных туристов, которые вылетают из Москвы, стала столица Крыма, Симферополь. Билет в одну сторону в среднем стоит около 6,3 тыс. руб. Вторую строчку в рейтинге занял Сочи. Цена перелета составит примерно 5,4 тыс. руб.

Третьим по востребованности направления назвал Калининград. Билет в одну сторону стоит около 4,9 тыс. руб. Также многие россияне хотят отправиться в мае в Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Краснодар, Анапу и Махачкалу, передает RT заявили аналитики сервиса Туту.ру.

Жители России в скором времени смогут отправиться за рубеж. Ослабление мер по коронавирусу для отечественных туристов ожидаются в Греции и столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщает телеканал "360".

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#перелеты #россияне #майские праздники

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