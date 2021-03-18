Sina: российская армия стала «кошмарным сном НАТО»

Боевые учение по захвату Калининграда обернулись полным провалом для НАТО. Российская армия уничтожит вражеские силы в считанные дни, заключили специалисты.

Если между Россией и Польшей разгорится война, войска последней уже на четвертый день будут уничтожены на 80%. К такому выводу пришли американские и польские эксперты после того, как провели штабные учения. Главной их целью был Калининград.

Отметим, ранее во время имитации боевых действий аналитический центр ВМС США утверждал, что захватить силами НАТО самый западный город РФ удастся всего за три дня.

Военный эксперт китайской технологической компании Sina заключил, что военная мощь РФ в последние годы развивается довольно медленно, однако недооценивать крупнейшее государство мира не стоит. В российском арсенале имеется оружие для нанесения дальних разрушительных ударов, оно способно противостоять любым угрозам со стороны Североатлантического альянса.

«Например, российский ракетный комплекс "Искандер": страны НАТО пока не имеют аналогичного оборудования, способного поражать ключевые цели на расстоянии 300-500 километров. Истребитель МиГ-31 также может нести ракеты "Кинжал" и запускать их за пределами максимальной дальности перехвата ВВС НАТО для поражения командных пунктов и важных стратегических целей», — написал китайский аналитик.

По мнению специалиста Sina, Россия превратила Калининград в «острый нож, приставленный к горлу НАТО». Помимо «Искандеров» и истребителей, на страже эксклава стоит носитель ядерного оружия — бомбардировщик Ту-22М3.

«И это все даже не учитывая колоссальные наземные бронесилы войск России. Под прикрытием сопутствующих систем ПВО и истребителей российские бронетанковые соединения всегда были для НАТО кошмарным сном», — заключил эксперт.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обвинила польскую администрацию в том, что она запустила очередную волну политических гонений на «неугодных россиян». Польша запретила въезд в страну сразу двум журналистам, якобы угрожавшим безопасности страны.