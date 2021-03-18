Два автобуса с полицией прибыли в Среднеуральский монастырь для проверки документов

Представители бывшего схиигумена Сергия сообщили о полиции, приехавшей в Среднеуральский женский монастырь. По словам адвокатов, они проверяют документы у насельников.

Представители бывшего схиигумена Сергия сообщили о полиции, приехавшей в Среднеуральский женский монастырь. По словам адвокатов, они проверяют документы у насельников.

Полиция прибыла в Среднеуральский женский монастырь, сообщают адвокаты бывшего схиигумена Сергия.

По их словам, на центральной площади стоят два автобуса, на которых приехали стражи порядка. Сотрудники правоохранительных проверяют документы насельников, несмотря на то, что, как утверждают представители Сергия, практически каждый проживающий в стенах монастыря человек проходил подобную процедуру в следственном комитете.

Напомним, что в феврале полиция в этом же месте производила поиски келейника Силуана, который является фигурантом уголовного дела об убийстве трех человек в 1999 году.