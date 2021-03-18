Житель Саратовской области ответит за смерть пристававшего к его дочери мужчины

Пьяный мужчина, приставший к 17-летней девушке на улице, погиб после избиения со стороны отца пострадавшей. Суд приговорил заступника к исправительным работам.

Пьяный мужчина, приставший к 17-летней девушке на улице, погиб после избиения со стороны отца пострадавшей. Суд приговорил заступника к исправительным работам.

Житель Аркадака, заступившийся за свою дочь, приговорен к году и четырем месяцам исправительных работ, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Девушка стала жертвой нападок со стороны двух пьяных мужчин, которые начали к ней приставать на улице и не давали уйти. Тогда она позвонила брату, который приехал на место происшествия вместе с отцом. После словесной перепалки осужденный ударил потерпевшего в голову, из-за чего тот упал и ударился об асфальт.

Поднявшись, мужчина продолжил пререкаться с отцом девушки и получил еще один удар по корпусу. Затем трое родственников удалились, а пострадавшему стало плохо — друг вызвал ему скорую, но мужчина скончался по дороге в больницу.