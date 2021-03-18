В Совфеде РФ предупредили об ответных мерах на высказывания Байдена

Москва может не ограничиться приглашением посла РФ Анатолия Антонова из США. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Москва может не ограничиться приглашением посла РФ Анатолия Антонова из США. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, отзыв диппредставителя Москвы не будет последним шагом, если американский президент Джозеф Байден не извинится за хамские заявления.

Стоит отметить, что посол РФ приедет в Москву 20 марта. Антонов прибудет в Россию для проведения консультаций по вопросам выправления взаимоотношений с США.