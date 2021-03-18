Власти Сахалина помогут гражданам получить жилищные сертификаты

Финансирование, необходимое для предоставления социальных выплат по жилищной программе, было увеличено в Сахалинской области на 43%. Об этом сообщили в правительстве региона.

Финансирование, необходимое для предоставления социальных выплат по жилищной программе, было увеличено в Сахалинской области на 43%. Об этом сообщили в правительстве региона.

Изначально на эти цели должны были потратить 460 млн рублей. Теперь эта сумма будет повышена на 200 млн рублей. На сегодняшний день на получение выплат по жилищным сертификатам предъявлено более 450 заявлений от жителей Южно-Сахалинска и Анивского городского округа.

Согласно информации правительства, на жилищные сертификаты в регионе имеют право восемь категорий граждан. Это жители края, которые состоят на учете в роли нуждающихся в улучшении жилиных условий, молодые и многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, работники бюджетной сферы, ученые, ветераны боевых действий. Кроме того, это граждане, которые пострадали в радиационных авариях и катастрофах, участники ликвидации таких аварий.