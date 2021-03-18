Льготная ипотека на новостройки может быть продлена с 1 июля 2021 года

Минстрой отметил, что льготную ипотеку необходимо продлевать по всей стране и при этом использовать дифференцированный подход к регионам.

Минстрой отметил, что льготную ипотеку необходимо продлевать по всей стране и при этом использовать дифференцированный подход к регионам.

Такое заявление сделал заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. По его словам, цена каждого квадратного метра жилья должна оставаться доступной для своевременной покупки населением.

"Мы сегодня внутри правительства это обсуждаем (критерии продления программы — Прим. ред.). Но самое основное, мы считаем, что во всех регионах ипотека должна быть доступной", — приводит ТАСС слова Стасишина.

Заместитель министра заявил, что необходимо поднимать объем строительства жилья во всех субъектах России.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для приобретателей жилья в новостройках была утверждена весной 2020 года. Такая мера была принята с целью поддержки россиян, желающих улучшить жилищные условия и поддержать строительную область в период пандемии коронавируса.