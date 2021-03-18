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8:29   18 Марта 2021
Общество

Болгары встали на сторону России в вопросе принадлежности Крыма

Болгары встали на сторону России в вопросе принадлежности Крыма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул неприкосновенность полуострова Крым, который входит в состав России. Мысль главы ведомства понравилась болгарам.

Возвращение полуострова на территорию РФ происходило в полном соответствие с международным правом, подчеркнул Лавров. Позицию министра продублировало болгарское издание "Факты". При этом большинство читателей выразило полное согласие с главой внешнеполитического ведомства России.

"Как всегда Лавров говорит реальные и адекватные вещи. A что сделает Запад, чтобы вернуть Крым Украине? Пойдет воевать c Россией? — никогда", — высказал свое мнение один из пользователей Сети.

"Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины — его одной подписью "подарил" ей украинский мужик Хрущев", — добавил читатель.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Жители полуострова 18 марта отпразднуют седьмую годовщину этого знаменательного события. Во всех городах будет объявлен выходной.

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#россия #крым #болгария

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