Болгары встали на сторону России в вопросе принадлежности Крыма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул неприкосновенность полуострова Крым, который входит в состав России. Мысль главы ведомства понравилась болгарам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул неприкосновенность полуострова Крым, который входит в состав России. Мысль главы ведомства понравилась болгарам.

Возвращение полуострова на территорию РФ происходило в полном соответствие с международным правом, подчеркнул Лавров. Позицию министра продублировало болгарское издание "Факты". При этом большинство читателей выразило полное согласие с главой внешнеполитического ведомства России.

"Как всегда Лавров говорит реальные и адекватные вещи. A что сделает Запад, чтобы вернуть Крым Украине? Пойдет воевать c Россией? — никогда", — высказал свое мнение один из пользователей Сети.

"Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины — его одной подписью "подарил" ей украинский мужик Хрущев", — добавил читатель.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Жители полуострова 18 марта отпразднуют седьмую годовщину этого знаменательного события. Во всех городах будет объявлен выходной.