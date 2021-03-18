Экс-премьер Словакии указал на усиление России после присоединения Крыма

Присоединение полуострова к России значительно усилило позиции страны на международной арене, заявил экс-премьер Словакии Ян Чарногурский.

Присоединение полуострова к России значительно усилило позиции страны на международной арене, заявил экс-премьер Словакии Ян Чарногурский.

Политик отметил, что западные страны не поддерживают вхождение Крыма в состав России, так как полуостров является важным стратегическим объектом, а Евросоюз занимает роль геополитического противника страны.

"Они не признают Крым не потому, что это юридически незаконно, а потому, что им это политически невыгодно", — сказал Чарногурский в интервью РИА Новости.

Он отметил, что политика Украины в отношении республики грубо попирает права человека. Экс-премьер напомнил случай с перекрытием подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Крым вернулся в состав России 18 марта семь лет назад после референдума, где большинство местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. С тех пор этот день на полуострове объявлен праздничным.