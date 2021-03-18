Производство "ЭпиВакКороны" расширят до десяти миллионов доз

Масштабировать выпуск вакцин от COVID-19 "ЭпиВакКороны" планирует компания "Вектор-Биальгам", сообщил генеральный директор компании Леонид Никулин.

Масштабировать выпуск вакцин от COVID-19 "ЭпиВакКороны" планирует компания "Вектор-Биальгам", сообщил генеральный директор компании Леонид Никулин.

В настоящее время новосибирская компания разливает 1,5 млн доз в ампулах и еще пять млн в шприцах. Однако к концу года ожидается производство десяти млн вакцин ежемесячно, сообщает ТАСС.

Увеличение производства позволит обеспечивать поставками вакцин в шприцах все регионы России. Никулин отметил, что совместно с Минпромторгом был разработан план мероприятий по получению дополнительного сырья, которое позволит производить больше препаратов. На сегодня производством вакцин в РФ занимается 11 предприятий, использующих одно и то же сырье.