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7:23   18 Марта 2021
Общество

Препараты от COVID-19 могут вызвать свечение ногтей у пациентов

Препараты от COVID-19 могут вызвать свечение ногтей у пациентов

Ногти некоторых пациентов с COVID-19 могут светиться под ультрафиолетом после приема специфических лекарств. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Точного объяснения такого явления пока нет. Свечение встречается не только у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, но и принимал противовирусные препараты. Поэтому отличительной особенностью это назвать нельзя, передает слова Тимакова РИА Новости.

Подобный "побочный" эффект может наблюдаться у пациентов на протяжении двух-трех месяцев на руках. Так как ногти на ногах растут гораздо медленнее, то они могут светиться до полугода, добавил врач.

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#коронавирус #ногти #свечение

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