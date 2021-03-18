Препараты от COVID-19 могут вызвать свечение ногтей у пациентов

Ногти некоторых пациентов с COVID-19 могут светиться под ультрафиолетом после приема специфических лекарств. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Ногти некоторых пациентов с COVID-19 могут светиться под ультрафиолетом после приема специфических лекарств. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Точного объяснения такого явления пока нет. Свечение встречается не только у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, но и принимал противовирусные препараты. Поэтому отличительной особенностью это назвать нельзя, передает слова Тимакова РИА Новости.

Подобный "побочный" эффект может наблюдаться у пациентов на протяжении двух-трех месяцев на руках. Так как ногти на ногах растут гораздо медленнее, то они могут светиться до полугода, добавил врач.