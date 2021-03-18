Доктор Мясников сообщил о нестандартных признаках инфаркта

Боль в животе может быть одним из признаков инфаркта. Такой неочевидный симптом доктор Александр Мясников озвучил в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Боль в животе может быть одним из признаков инфаркта. Такой неочевидный симптом доктор Александр Мясников озвучил в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Со слов медика, боль в области живота может проявляться в особенности при инфаркте в задних и нижних стенках сердца. Также пациенты иногда жалуются на болезненные ощущения в диафрагме.

Телеведущий напомнил, что первое описание инфаркта содержало именно этот симптом. Сердечный кризис не всегда проявляется классическим жжением за грудной клеткой. Это могут быть боли в руках, животе, голове, пальцах, и даже зубная боль, подытожил доктор Мясников.

Также врач ответил телезрителям на вопрос, стоит ли удалять миндалины при частых ангинах. Проводить операцию не стоит, если это просто боль в горле или вирусная ангина. Другое дело – если речь идет о стрептококковой ангине. Дело в том, что стрептококк может поразить сердце и почки, а также вызвать абсцесс, и тогда операции не избежать.