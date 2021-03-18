Росавиация России рассказала о планах реконструкции аэропортов и аэродромов

Почти 180 аэропортов и аэродромов должны будут модернизировать в России ближайшие 15 лет. Это следует из проекта Концепции развития аэродромной сети РФ, разработанного Росавиацией.

Почти 180 аэропортов и аэродромов должны будут модернизировать в России ближайшие 15 лет. Это следует из проекта Концепции развития аэродромной сети РФ, разработанного Росавиацией.

Данный проект разработали для способствования роста безопасности полетов и авиационной подвижности населения. В первую очередь обновление инфраструктуры коснется крупных узловых и аэропортах в Арктической зоне и Дальневосточном федеральном округе.

"В целом за период действия концепции (2021-2035 годы) планируется выполнить реконструкцию 179 аэродромных и аэропортовых комплексов опорной аэродромной сети", — говорится в документе.

До 2024 года в России планируется реконструкция 62 аэропортовых и аэродромных комплексов. Кроме того, запланировано строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.