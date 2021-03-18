Крым намерен обратиться в ООН из-за водной блокады полуострова Украиной

Крымские власти готовят официальное заявление в Организацию Объединенных Наций (ООН) из-за намеренной блокировки поставок пресной воды на полуостров украинской стороной.

Крымские власти готовят официальное заявление в Организацию Объединенных Наций (ООН) из-за намеренной блокировки поставок пресной воды на полуостров украинской стороной.

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что местные власти намерены добиться ответной реакции международного сообщества на такие действия. Он также подчеркнул, что Россия уверенно справилась с этой проблемой, обеспечив полуостров жизненноважным ресурсом.

"Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица", — сказал постпред.

Вопрос нехватки воды в Крыму уже в процессе разрешения, заявил Мурадов. По его словам, активное опреснение очистных сооружений, а также строительство плотин, водохранилищ и опреснительных станций поможет избавить полуостров от этой "зависимости".