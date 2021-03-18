Макрон спрогнозировал тяжелый период эпидемии COVID-19 во Франции

Тяжелый период борьбы с коронавирусом продолжится во Франции до середины апреля, считает президент страны Эммануэль Макрон.

Тяжелый период борьбы с коронавирусом продолжится во Франции до середины апреля, считает президент страны Эммануэль Макрон.

При этом лидер рассчитывает на точечные ограничительные меры по сдерживанию эпидемии и исключительно локальное их применение в зависимости от ситуации на местах. К настоящему моменту окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан пока не принято, сообщил мэр города Пуасси Карл Олив после визита главы государства в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле.

Французские медиа сообщают, что на данный момент в качестве приоритетного рассматривается вариант с введением режима самоизоляции по выходным в столичном регионе Иль-де-Франс и северном О-де-Франс. Аналогичные ограничения уже приняты в Ницце и других городах в Приморских Альпах, а также в Дюнкерке и регионе Па-де-Кале.