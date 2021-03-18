Немецкий политолог Рар оценил призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельников потребовал от Берлина "вернуть" Крым Киеву. Однако на такие заявления в ФРГ никто не реагирует, считает немецкий политолог Александр Рар.

Посол Украины в Германии Андрей Мельников потребовал от Берлина "вернуть" Крым Киеву. Однако на такие заявления в ФРГ никто не реагирует, считает немецкий политолог Александр Рар.

Киев, по словам специалиста, пытается строить из себя жертву. Мельников заявлял, что Берлин должен помочь ему в присоединении полуострова в счет "долга" за военные преступления на территории Украины во время Второй мировой войны, сообщает НСН.

"Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит", — сказал Рар.

Украина пытается создать вокруг себя образ пострадавшего, но в ФРГ уже давно никому до этого нет дела. Подобные действия не принесут никакого результата, потому что с Россией никто не собирается воевать, заключил эксперт.