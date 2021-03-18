Блогер Цуканов рассказал о значении космодрома Плесецк для российской науки

Космодром Плесецк, с которого полвека назад была запущена первая ракета, внес важный вклад в развитие российской науки, заявил блогер Максим Цуканов.

Космодром Плесецк, с которого полвека назад была запущена первая ракета, внес важный вклад в развитие российской науки, заявил блогер Максим Цуканов.

Плесецк является самым северным космодромом планеты. С него было совершено более 60% всех отечественных запусков.

"Считается, что самый северный космодром планеты выполняет запуски исключительно в интересах Министерства обороны. Это заблуждение. Космодром Плесецк — это еще и научный, и испытательный центр", — подчеркнул Цуканов в беседе с Федеральным агентством новостей.

На космодроме Плесецк, как отметил блогер, была испытана ракета-носитель Союз-2. Здесь также прошли испытания Ангары легкого и тяжелого классов. Отсюда в космос отправились биоспутники с различными животными на борту и космический аппарат, первым в мире создавший радиолокационные карты Арктики и Антарктики.