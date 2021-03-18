Финансовый аналитик Афанасьева дала советы формированию капитала мечты

Человек, имеющий на руках большую сумму денег, должен уметь с ней обращаться. Об этом предупредила аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

Человек, имеющий на руках большую сумму денег, должен уметь с ней обращаться. Об этом предупредила аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

Большинство победителей крупных лотерей бездумно спускают свои выигрыши, не думая о будущем, передает "Прайм". Деньгами нужно уметь распоряжаться, знать, куда вложить, какую ежемесячную сумму выделить и как приумножить.

"Чтобы инвестировать самому или следить за работой управляющего, нужно пройти профессиональное обучение. А это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку, без просьб и желаний, и идем работать и учиться финансовому планированию!" — отметила Афанасьева.

Работать придется даже с многомиллионным капиталом. Во-первых, состоятельный человек должен уметь определять необходимую сумму для личной финансовой безопасности. Во-вторых, размер "суммы мечты" может меняться в зависимости от условий, что также необходимо учитывать. В-третьих, обладателю крупного счета нужно знать, куда инвестировать средства, чтобы они остались в сохранности.