Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:19   18 Марта 2021
Общество

Нехватка лекарства в Великобритании тормозит процесс вакцинации населения

Нехватка лекарства в Великобритании тормозит процесс вакцинации населения

Темп вакцинации снизится в конце марта из-за перебоев с поставками вакцин от COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

Объемы поставок лекарства нестабильны, однако правительство Соединенного Королевства делает все для того, чтобы предоставить возможность вакцинироваться всем желающим в возрасте старше 50 лет к середине апреля. Таким образом Хэнкок прокомментировал письмо правительственной рабочей группы по вопросам вакцин в Национальную службу здравоохранения.

Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что сбои в поставках лекарства, которые уже были в конце февраля, могут отсрочить начало вакцинации жителей Великобритании младше 50 лет. В данный момент правительство Соединенного Королевства использует вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, Pfizer и BioNTech.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#великобритания #вакцина #Pfizer

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров