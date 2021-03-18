Шесть медицинских процедур помогут предотвратить сердечный приступ

Сердечный приступ свидетельствует о попытках мышцы получить кислород и питательные вещества из крови. Врачи из Британии назвали шесть способов предотвратить опасный недуг.

Сердечный приступ свидетельствует о попытках мышцы получить кислород и питательные вещества из крови. Врачи из Британии назвали шесть способов предотвратить опасный недуг.

Ключевыми признаками сердечного приступа являются болевые ощущения в груди, тошнота и холодный пот. Оперативное медицинское вмешательство является главным условием для спасения жизни человека, пишет Express.

Чаще всего врачи используют несколько способов спасения пациентов. Одним из них является тромболизис, который позволяет растворить сгустки крови. Иногда медики используют ангиопластику, в ходе которой человеку вводят небольшой катетер с баллончиком для расширения артерии. После этого применяется стент, который облегчает поступление крови к сердцу.

Если избежать сердечного приступа не удалось, то пациенту проводят аортокоронарное шунтирование. Оно заключается в пересадке кровеносного сосуда из частей тела человека. Решить проблему с замедленным ритмом сердца помогают кардиостимуляторы.