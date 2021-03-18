2:01 18 Марта 2021Политика
Пушков допустил понижение уровня дипотношений России и США
Вызов в Москву посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова является исключительным шагом для дипломатии, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Вызов в Москву посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова является исключительным шагом для дипломатии, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Сенатор спрогнозировал, как дальше будут развиваться события. Он не исключил понижение уровня дипотношений между Россией и Соединенными Штатами Америки.
"Следующий [шаг] – отзыв посла и понижение уровня дипотношений. Москва явно настроена на переоценку всей совокупности отношений с США", — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.
О вызове Антонова в Москву в МИД РФ сообщили после высказывания президента США Джо Байдена, в котором тот упомянул российского лидера Владимира Путина. Это решение, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, было принято для анализа перспектив отношений с Вашингтоном.