Минцифры: Борьба с "серыми" sim-картами не нарушит "тайну связи"

Минцифры собирается оградить абонентов сотовой связи от мошенников и навести порядок на рынке "серых" sim-карт. Тайна связи при этом будет соблюдена.

Минцифры собирается оградить абонентов сотовой связи от мошенников и навести порядок на рынке "серых" sim-карт. Тайна связи при этом будет соблюдена.

Мобильные операторы, согласно проекту постановления правительства, опубликованному Минцифры, будут обязаны предоставлять в Роскомнадзор сведения о владельцах sim-карт. Речь идет, по информации ТАСС, о паспортных данных абонента, а также о наименованиях организаций и их реквизитах, если это касается корпоративных номеров. Эти меры, как отметили в министерстве, направлены на борьбу с "серыми" sim-картами, которые распространяются в местах массового скопления людей.

"Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору", – подчеркнули в ведомстве.

Тысячи граждан в России становятся жертвами мошенников, которые используют sim-карты, зарегистрированные на чужие паспортные данные. Минцифры намерено исправить ситуацию.