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0:33   18 Марта 2021
Общество

Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни

Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни

Заболевший COVID-19 глава Танзании Джон Магуфули умер. О смерти политика сообщил вице-президент страны Самия Хасан Сулуху в эфире государственного телевидения.

Причины смерти танзанийского президента пока не сообщаются. Известно, что Магуфули находился в больнице в Кении, так как у него была обнаружена коронавирусная инфекция, также политик имел проблемы с сердцем, сообщает британская медиагруппа Би-би-си.

В тот же день кенийская газета "Нейшн" рассказала, что "один из лидеров стран Африки" был госпитализирован в больницу в Найроби с COVID-19. В статье отметили, что пациент был подключен к ИВЛ.

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#смерть #танзания #коронавирус #Джон Магуфули

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