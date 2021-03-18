Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни

Заболевший COVID-19 глава Танзании Джон Магуфули умер. О смерти политика сообщил вице-президент страны Самия Хасан Сулуху в эфире государственного телевидения.

Заболевший COVID-19 глава Танзании Джон Магуфули умер. О смерти политика сообщил вице-президент страны Самия Хасан Сулуху в эфире государственного телевидения.

Причины смерти танзанийского президента пока не сообщаются. Известно, что Магуфули находился в больнице в Кении, так как у него была обнаружена коронавирусная инфекция, также политик имел проблемы с сердцем, сообщает британская медиагруппа Би-би-си.

В тот же день кенийская газета "Нейшн" рассказала, что "один из лидеров стран Африки" был госпитализирован в больницу в Найроби с COVID-19. В статье отметили, что пациент был подключен к ИВЛ.