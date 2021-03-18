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0:29   18 Марта 2021
Общество

Врач Мясников дал советы для сохранения иммунитета весной

Врач Мясников дал советы для сохранения иммунитета весной

Всплеск заболеваемости ОРЗ традиционно наблюдается в весенний период. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как укрепить здоровье.

Доктор объяснил высокий уровень заболеваемости весной обманчивой теплой погодой. В частности, от погодных условий страдают люди, набравшие лишний вес после зимы, люди с гиподинамией и другими заболеваниями.

Врач посоветовал не пренебрегать средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию. Также он рекомендовал использовать интерферон-гамма в каплях для носа. В своем Instagram-аккаунте он отметил, что вещество не несет никакого вреда, а его положительный превентивный эффект демонстрируют клинические испытания.

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#иммунитет #весна #мясников #коронавирус

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