Диснейленд в Калифорнии анонсировал возобновление работы аттракционов

Парк развлечений Диснейленд, расположенный в калифорнийском Анахайме, собирается открыть двери для посетителей нынешней весной. Аттракционы вновь заработают с 30 апреля.

Парк развлечений Диснейленд, расположенный в калифорнийском Анахайме, собирается открыть двери для посетителей нынешней весной. Аттракционы вновь заработают с 30 апреля.

Посетителям парка развлечений придется столкнуться с рядом ограничений. Им нужно будет соблюдать в Диснейленде социальную дистанцию.

"После того, как парк был закрыт в течение более чем одного года, волшебство наконец-то снова возвращается в тематические парки Диснейленда", – сказано на сайте парка развлечений.

Диснейленд в Калифорнии является одним из самых популярных парков развлечений в мире. Здесь к услугам посетителей предлагают более 50 аттракционов.