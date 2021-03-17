23:57 17 Марта 2021Общество
Диснейленд в Калифорнии анонсировал возобновление работы аттракционов
Парк развлечений Диснейленд, расположенный в калифорнийском Анахайме, собирается открыть двери для посетителей нынешней весной. Аттракционы вновь заработают с 30 апреля.
Парк развлечений Диснейленд, расположенный в калифорнийском Анахайме, собирается открыть двери для посетителей нынешней весной. Аттракционы вновь заработают с 30 апреля.
Посетителям парка развлечений придется столкнуться с рядом ограничений. Им нужно будет соблюдать в Диснейленде социальную дистанцию.
"После того, как парк был закрыт в течение более чем одного года, волшебство наконец-то снова возвращается в тематические парки Диснейленда", – сказано на сайте парка развлечений.
Диснейленд в Калифорнии является одним из самых популярных парков развлечений в мире. Здесь к услугам посетителей предлагают более 50 аттракционов.