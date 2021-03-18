Сатановский высмеял украинского министра с его «вакцинной» теорией заговора

Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвинил Россию в том, что европейские страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca.

Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвинил Россию в том, что европейские страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca.

Об этом в личном Telegram-канале с иронией пишет российский политолог Евгений Сатановский, по словам которого, украинский министр, вполне ожидаемо, заявил, что это Россия провела информационную кампанию против британско-шведской вакцины, чтобы расчистить европейский рынок для своего препарата.

«То есть не нормальная российская вакцина против проблемной, хоть она и сто раз европейская, напугавшей население Европы, которое жить хочет, а результат войны компроматов, — отмечает Сатановский. — Нормальная такая теория заговора. Только фамилий исполнителей пока не называли, хотя и так понятно: Петров и Баширов. Кто же еще?».

При этом политолог интересуется, сам ли Ткаченко выдумал эту глупость, или он озвучивает то, что ему озвучили кураторы из американского Госдепартамента?

Однако дело не только в этом, а в том, что на Украине теперь так заведено обвинять москалей и лично президента РФ Владимира Путина абсолютно во всем плохом, что произошло где-нибудь на белом свете.

«Россия портит всю погоду на планете и портить ее будет, пока не укротит страну эту злочинную могучая, непобедимая, лучшая на всем белом свете, процветающая и небоблистающая Украина. Пусть даже не одна, а с союзниками», — иронизирует Сатановский.

Но Украина, по его словам, уже собирает под своим жовто-блакитным прапором для похода на москалей несметные орды американцев и англичан, турок с их беспилотниками Bayraktar, поляков, литовцев и прочие прогрессивные силы.

«И как победят они (а куда денутся), так и сгинет клятая Россия со своим "Спутником". Одна "АстраЗенека" останется, да Украина тож. Сим победиши», - приводит политолог сокровенные мечты украинских политиков.

Напомним, к настоящему моменту более двух десятков стран, по большей части европейских, заявили о том, что приостанавливают использование британско-шведской вакцины AstraZeneca, после использования которой у части пациентов были зафиксированы побочные реакции в виде нарушения свертываемости крови и образования тромбов, вплоть до нескольких смертельных случаев.

При этом компания AstraZeneca, которая занималась разработкой данного препарата совместно с Оксфордским университетом, сообщила, что число побочных случаев в ходе массовой вакцинации оказалось даже ниже, чем изначально предполагали разработчики.