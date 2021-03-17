Законопроект об изъятии машин у пьяных виновников ДТП внесли в Госдуму

Транспортные средства, водители которых в нетрезвом виде спровоцировали автоаварию с жертвами и пострадавшими, могут начать изымать.

Транспортные средства, водители которых в нетрезвом виде спровоцировали автоаварию с жертвами и пострадавшими, могут начать изымать.

Соответствующее предложение сделало Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан. Инициаторы внесли законопроект в Госдуму, передает ТАСС.

"Представленный законопроект является очередной попыткой внести вклад в решение насущной проблемы в нашем российском обществе, а именно снизить количество дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей", — говорится в документе.

Парламентарии предложили внести изменения в Уголовный кодекс России, согласно которым участвующее в серьезном ДТП по вине пьяного водителя транспортное средство будет изыматься, даже если собственником является третье лицо. В правительстве законопроект не поддержали.