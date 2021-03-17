Мария Захарова прокомментировала приглашение российского посла из США в Москву

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву, на которых оценят перспективы выправления отношений с США. Решение прокомментировали в МИД России.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву, на которых оценят перспективы выправления отношений с США. Решение прокомментировали в МИД России.

Представитель министерства Мария Захарова заявила, что не помнит, чтобы подобные шаги предпринимались в прошлом при общении двух сторон. Она заметила, что атмосфера между странами "достаточно заряженная".

"Это приглашение на консультации. Надо быть менее эмоциональными, в тексте (заявления МИД) все сказано предельно ясно", — добавила дипломат.

Российский МИД ранее сообщил, что Антонов был приглашен в Москву, чтобы проанализировать, куда дальше двигаться в контексте отношений с США. При этом ведомство заметило, что страна заинтересована в том, чтобы не допустить процесс деградации отношений с Белым домом.