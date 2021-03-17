Жительница Брянска убила женщину по приказу "голосов"

Женщина совершила нападение на прохожую, несколько раз ударив ее ножом. Подозреваемая может быть больна шизофренией.

Женщина совершила нападение на прохожую, несколько раз ударив ее ножом. Подозреваемая может быть больна шизофренией.

После совершения преступления жительница Брянска вызвала полицию и созналась в убийстве. Жертва погибла на месте от кровопотери, медики не успели ее спасти.

Женщина, которая подозревается в убийстве, заявила, что поступить подобным образом ей приказали "голоса". При этом она путается в показаниях и ведет себя "неадекватно". Ей назначена судебно-медицинская экспертиза для установления ее психического состояния, сообщает СК РФ по Брянской области.

По факту убийства также возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.