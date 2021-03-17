Аксенов назвал поведение Байдена "свинством" после его слов о Путине

Глава Крыма Сергей Аксенов резко отреагировал на недавнее заявление американского лидера Джо Байдена, в котором тот упомянул российского президента Владимира Путина.

Глава Крыма Сергей Аксенов резко отреагировал на недавнее заявление американского лидера Джо Байдена, в котором тот упомянул российского президента Владимира Путина.

Аксенов назвал поведение Байдена "свинством". Он призвал не обращать внимание на подобные высказывания. Соответствующее заявление появилось на его странице в "ВКонтакте".

"Я считаю, вообще на высказывание старого маразматика обращать внимания не надо", — подчеркнул глава Крыма.

Президент США и члены его семьи, по словам Аксенова, являются "обыкновенными финансовыми мошенниками". Расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, состоявшего в совете директоров газодобывающей компании "Бурисма", это доказало, добавил глава Крыма.