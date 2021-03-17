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21:21   17 Марта 2021
Общество

Греция выдаст шенген всем российским туристам

Греция выдаст шенген всем российским туристам

Власти Греции готовы обеспечить выдачу шенгенской визы для всех туристов из России, желающих посетить страну. Об этом сообщила посол Греции в Москве Екатерини Нассика.

Любой гражданин РФ сможет получить визу для въезда в Грецию, рассказала посол в РФ в эфире телеканала "Россия-24". За выдачу виз будет отвечать генеральное консульство. Нассика утверждает, что Россия выдаст шенген всем желающим.

Кроме того, с 14 мая Греция планирует снять ограничение на въезд туристов из России. До этого Афины принимали не более 500 россиян в неделю. Такой лимит был установлен в связи с эпидемиологической ситуацией.

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#шенген #греция #виза

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