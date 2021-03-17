Греция выдаст шенген всем российским туристам

Власти Греции готовы обеспечить выдачу шенгенской визы для всех туристов из России, желающих посетить страну. Об этом сообщила посол Греции в Москве Екатерини Нассика.

Власти Греции готовы обеспечить выдачу шенгенской визы для всех туристов из России, желающих посетить страну. Об этом сообщила посол Греции в Москве Екатерини Нассика.

Любой гражданин РФ сможет получить визу для въезда в Грецию, рассказала посол в РФ в эфире телеканала "Россия-24". За выдачу виз будет отвечать генеральное консульство. Нассика утверждает, что Россия выдаст шенген всем желающим.

Кроме того, с 14 мая Греция планирует снять ограничение на въезд туристов из России. До этого Афины принимали не более 500 россиян в неделю. Такой лимит был установлен в связи с эпидемиологической ситуацией.