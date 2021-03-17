Жительница Самары прыгнула в канализационный люк следом за упавшим туда сыном

Неизвестные накануне украли крышку с канализационного люка. В итоге туда упал мальчик дошкольного возраста. Следом ему на помощь бросилась его мать. Оба госпитализированы.

Неизвестные накануне украли крышку с канализационного люка. В итоге туда упал мальчик дошкольного возраста. Следом ему на помощь бросилась его мать. Оба госпитализированы.

По улице Тихвинская города Самары маленький ребенок провалился в канализационный колодец из-за отсутствия на нем чугунной крышки. Недавно с данного места устраняли засор, крышка была в рабочем состоянии, сообщает пресс-служба ООО "Самарские коммунальные системы", которое единолично отвечает за водоснабжение и водоотведение в городе.

Мать и сын находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает, сообщают медики. По данному инциденту организована прокурорская проверка. Выявляются похожие случаи.

Следователи заключили, что крышка канализационного люка была украдена с целью сдачи лома. Позже выяснилось, что в этом районе украдены несколько объектов из черного лома. Пострадавшие намерены обратиться в правоохранительные органы.