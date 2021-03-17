Сергей Рябков рассказал, кто ответственен за ухудшение отношений между РФ и США

Санкционная политика США по отношению к России не дает нормализироваться диалогу двух держав. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Санкционная политика США по отношению к России не дает нормализироваться диалогу двух держав. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В беседе с журналистами РИА Новости Рябков прокомментировал недавний доклад разведслужб США. В нем указывается, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы США в 2020 году. Спикер МИД уверен, что подобные, "далеко не качественные", материалы используются как повод для введения новых санкций.

"Ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений в любом случае целиком и полностью на США. Здесь не может быть никаких сомнений", — отметил Рябков.

Собеседник сказал, что в Кремле доклад сочли "безосновательным и бездоказательным". Рябков подметил, что в Москве спокойно относятся к новым рестрикциям со стороны США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказывала об "аморальном" поведении Запада в интернет-пространстве по отношению к РФ. Ее слова приводил в своем материале телеканал "360".