Рар: российские ученые могут получить Нобелевскую премию за «Спутник V»

Массовость вакцинирования жителей Европы российским препаратом «Спутник V» будет зависеть от того, насколько быстро будет развернуто в станах его производство.

Массовость вакцинирования жителей Европы российским препаратом «Спутник V» будет зависеть от того, насколько быстро будет развернуто в станах его производство.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, который считает, что можно, конечно и ввозить российскую вакцину, но в этом случае неизбежно начнется волокита на границах, из-за которой будет потеряно время.

«Нужно производить ее (вакцину) здесь – в Италии, Германии, Восточной Европе. Тогда она будет быстро распространяться, и летом уже будут говорить об успехе. А российские исследователи, медики, ученые, которые изобрели "Спутник V", получат за это Нобелевскую премию», — уверен эксперт.

Правительство Германии, по словам Александра Рара, просто опозорилось в течение последних месяцев, когда оно пыталось организовать борьбу с пандемией коронавируса и поставки вакцины.

При этом с первой волной коронавируса Германия справилась очень хорошо и с наименьшими потерями, напомнил политолог. Немецкая система здравоохранения выдержала удар, и хотя зараженных было достаточно много, но все же меньше, чем в других странах Европы, а смертельных случаев оказалось гораздо меньше.

Однако к осени 2020 года, а потом к зиме ситуация изменилась в худшую сторону и пострадало много немцев. Причин для этого было несколько, в том числе и не совсем верные действия немецкого правительства, но в первую очередь ухудшение произошло из-за провала вакцинации.

«Всем действительно обещали вакцинацию. Еще в январе большинству пожилых людей хотели сделать прививку. Сделать это не получилось. Потом оказалось, что организовать даже на местном уровне массовую вакцинацию невозможно. Ждали вакцину. Она не пришла, потому что ее и не было», — вспоминает Рар.

В ближайшее время европейцы, желающие привиться от коронавируса «Спутником V» будут ездить в Россию, и Москве следует на какое-то время облегчить визовый режим, как это было сделано на время проходившего в 20178 году Чемпионата мира по футболу.

Тогда жители ЕС могли бы, сделав тест, приехать в РФ, получить там прививку и ехать домой, чтобы делиться там своим позитивным опытом и рассказывать, как Россия спасает жизни. Российским властям, действительно, стоит об этом задуматься, заключил Александр Рар.

Напомним, ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Швеция, приостановили использование для вакцинации населения от коронавируса британско-шведский препарат компании AstraZeneca, после использования которого были зафиксированы десятки случаев тяжелых побочных эффектов вплоть до летальных исходов.