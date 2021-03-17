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20:45   17 Марта 2021
Происшествия

Нарушение ПДД закончилось для астраханца исправительными работами и штрафом

Нарушение ПДД закончилось для астраханца исправительными работами и штрафом

Житель Астрахани поплатился за безответственность. Автомобилист не выплатил штраф и стал уборщиком улиц. Суд приговорил его к исправительным работам.

Суд вынес решение в отношении 42-летнего жителя Икрянинского района, который в пьяном виде нарушил правила дорожного движения. Обвиняемому назначили штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако мужчина проигнорировал решение суда.

Тогда судебный пристав-исполнитель арестовал имущество должника и запретил выезжать за границу. Кроме того, нарушителя приговорили к 40 часам обязательных работ. Мужчина должен был производить уборку улиц. На этот раз провинившийся оказался более дисциплинированным и выполнил все требования суда. Кроме того, астраханец погасил задолженность. Всего он отдал 32 тыс. рублей.

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#пдд #астрахань #должник

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