Невменяемый житель Кингисеппа забил до смерти мать и прожил с трупом две недели

Правоохранители задержали местного 46-летнего жителя при попытке ограбления одного из продуктовых магазинов. Преступник оказался убийцей собственной матери.

Правоохранители задержали местного 46-летнего жителя при попытке ограбления одного из продуктовых магазинов. Преступник оказался убийцей собственной матери.

Выяснилось, что задержанный страдает от расстройства личности. Полиция решила обыскать квартиру грабителя на Восточной улице. Стражи правопорядка были ошарашены жутким зрелищем. Оказалось, что на протяжении двух недель невменяемый мужчина жил с трупом своей матери-пенсионерки.

Страшная трагедия произошла еще в начале года, когда 73-летняя женщина не отпустила сына на концерт популярной певицы Алсу. Мужчина вышел из себя, пустил в ход кулаки и до смерти забил мать. На ограбление он пошел, когда в доме закончились все продукты.