Никакой разницы: в Чечне сравнили журналистов "Новой" с террористами

Деятельность псевдожурналистов "Новой газеты" направлена на разрушение государства. Об этом говорится в обращении бойцов ППСН имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Деятельность псевдожурналистов "Новой газеты" направлена на разрушение государства. Об этом говорится в обращении бойцов ППСН имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Вброс "Новой" о Чечне возмутил силовиков республики, которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на разрушительную деятельность издания. Бойцы ППСН имени Ахмата-Хаджи Кадырова подчеркнули, что террористы прикрываются псевдожурналистами и пытаются навредить стране.

"Между ними нет никакой разницы. Они выполняют свою общую грязную работу", — говорится в обращении силовиков.

В республике возмущены клеветническими выпадами "Новой" в адрес силовиков Чечни. Правоохранители также уверены, что материал журналистов может носить заказной характер.