Абхазский город-призрак Акармара поразил российского туриста

Российский турист оказался на отдыхе в абхазском городе-призраке Акармара, который он сравнил с украинской Припятью. Об этом он рассказал в своем блоге.

Российский турист оказался на отдыхе в абхазском городе-призраке Акармара, который он сравнил с украинской Припятью. Об этом он рассказал в своем блоге.

Почти все здания либо заброшены, либо наполовину развалились. Однако в некоторых домах люди все еще живут. Оказалось, что в строениях нет газа и центрального водоснабжения. А электричество местные жители провели самостоятельно.

Чтобы туристы не мешали, на дверях висят предупреждающие объявления. В городе нет даже магазинов и медицинских учреждений. Местным жителям некуда деться. Выживают за счет натурального хозяйства и продажи туристам местных фруктов, рассказал автор в блоге на платформе "Яндекс.Дзен". Когда-то город Акармара был красивым местом, расположенным вдоль берегов реки Галидзга.