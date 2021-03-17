Супруг умершей после липосакции жительницы Сургута отговаривал жену от процедуры

Проживавшая в Сургуте женщина сделала пластическую операцию в челябинском центре, желая убрать последствия кесарева сечения.

Проживавшая в Сургуте женщина сделала пластическую операцию в челябинском центре, желая убрать последствия кесарева сечения.

Вдовец пояснил, что его любимая женщина впервые пережила медицинское вмешательство в 2016 году. В последний раз она хотела сделать липофилинг ягодиц с коррекцией живота и талии. Мужчина заметил, что до последнего отговаривал жену. У пары остались взрослая дочь и 14-летний сын.

Теперь семья умершей женщины направила руководству клиники претензию с требованием возместить им моральный вред в размере 3 млн рублей. Если учреждение не удовлетворит их просьбу, то они готовы передать документы в суд для решения вопроса.