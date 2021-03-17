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20:30   17 Марта 2021
Общество

Попова назвала процент людей без антител к COVID-19 после прививки

Попова назвала процент людей без антител к COVID-19 после прививки

Иммунитет к коронавирусу не вырабатывается примерно у 10% людей после вакцинации от COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Прививка от коронавируса сильно снижает шансы подхватить заболевание. Кроме того, у привитых от COVID-19 людей в случае заражения болезнь будет протекать в легкой форме. Однако каждая десятая вакцинация не дает антител к заболеванию, констатировала Попова.

Российские пациенты с британским и южноафриканским штаммами COVID-19 перенесли болезнь в легкой форме. Существующие вакцины от коронавируса эффективны в борьбе с новыми мутациями заболевания, добавила она.

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#роспотребнадзор #попова #коронавирус #антитела

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