Попова назвала процент людей без антител к COVID-19 после прививки

Иммунитет к коронавирусу не вырабатывается примерно у 10% людей после вакцинации от COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иммунитет к коронавирусу не вырабатывается примерно у 10% людей после вакцинации от COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Прививка от коронавируса сильно снижает шансы подхватить заболевание. Кроме того, у привитых от COVID-19 людей в случае заражения болезнь будет протекать в легкой форме. Однако каждая десятая вакцинация не дает антител к заболеванию, констатировала Попова.

Российские пациенты с британским и южноафриканским штаммами COVID-19 перенесли болезнь в легкой форме. Существующие вакцины от коронавируса эффективны в борьбе с новыми мутациями заболевания, добавила она.