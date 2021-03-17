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20:26   17 Марта 2021
Политика

Российский посол в США вызван в Москву для консультаций

Российский посол в США вызван в Москву для консультаций

Москва вызвала чрезвычайного посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова для проведения консультаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства уточнила, что Антонов приглашен в РФ для анализа перспектив российско-американских отношений.

Вашингтон ранее ввел торговые санкции в отношении Москвы. Решение американских властей связано с ситуацией вокруг осужденного блогера Алексея Навального. Рестрикции коснутся экспорта, который связан с национальной безопасностью.

Захарова в феврале предупреждала Запад о намерении РФ соразмерно ответить на новые ограничения.

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