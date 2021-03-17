Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:22   17 Марта 2021
Происшествия

Мать в Нижнем Новгороде не позволила сожителю добить свою дочь

Мать в Нижнем Новгороде не позволила сожителю добить свою дочь

Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего жителя Нижнего Новгорода. Он обвиняется в покушении на убийство.

В региональном СУ СКР считают, что между фигурантом и его 27-летней сожительницей произошел конфликт на бытовой почве без серьезного повода. Злоумышленник схватил нож и дважды ударил им жертву. Ранения пришлись в шею и голову.

Звуки "разборки" услышала мать пострадавшей. Она успела пресечь дальнейшие действия мужчины, чем спасла жизнь дочери. Потерпевшей оказана экстренная помощь. Обвиняемый по ходатайству следствия заключен под стражу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#конфликт #нож #сожители

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров