20:22 17 Марта 2021Происшествия
Мать в Нижнем Новгороде не позволила сожителю добить свою дочь
Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего жителя Нижнего Новгорода. Он обвиняется в покушении на убийство.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего жителя Нижнего Новгорода. Он обвиняется в покушении на убийство.
В региональном СУ СКР считают, что между фигурантом и его 27-летней сожительницей произошел конфликт на бытовой почве без серьезного повода. Злоумышленник схватил нож и дважды ударил им жертву. Ранения пришлись в шею и голову.
Звуки "разборки" услышала мать пострадавшей. Она успела пресечь дальнейшие действия мужчины, чем спасла жизнь дочери. Потерпевшей оказана экстренная помощь. Обвиняемый по ходатайству следствия заключен под стражу.